Палата представників конгресу США погодилася скасувати Obamacare
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Палата представників конгресу США проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров’я, проведеної Бараком Обамою та відомої як Obamacare. Очікується, що їй на зміну прийде реформа охорони здоров’я, розроблена Республіканською партією, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Скасування багатьох положень Obamacare підтримали 217 членів палати представників, проти проголосували 213 осіб. Серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, 25 березня голосування щодо законопроекту про реформу охорони здоров’я, яка замінила б програму медичного страхування США, в останній момент було скасовано. Президент Дональд Трамп відкликав законопроект після того, як той не отримав необхідної підтримки республіканців.