Пакистан вновь частично закрыл свое воздушное пространство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Пакистан вновь закрыл свое воздушное пространство в двух направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщает Управление гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство частично закрыто до девятого марта.
Пакистан вновь откроет воздушное пространство в 10:00 по местному времени девятого марта.
Самолеты, ранее севшие в Пакистане, смогут использовать для полетов только определенные маршруты.
В Пакистане до девятого марта закрыты аэропорты "Сиалкот", "Рахим Яр Хан" и "Суккур".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пакистан обнаружил в своих водах военную субмарину Индии
Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после инцидента в Джамму и Кашмире, где 14 февраля 2019 года был совершен теракт, ставший самым кровавым в регионе за последние 30 лет.
Теракт унес жизни 45 сотрудников сил Центрального полицейского резерва Индии, 35 человек получили ранения.
В ответ ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана.
По утверждению Дели, удар был нанесен по лагерю террористов. На перехват были подняты самолеты пакистанских ВВС.
27 февраля ситуация в Кашмире накалилась, были сбиты два индийских и один пакистанский самолет.