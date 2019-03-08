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7 марта, 15:45 • 118724 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119237 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149404 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116508 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141060 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145097 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130455 просмотра

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Пакистан вновь частично закрыл свое воздушное пространство

Пакистан вновь частично закрыл свое воздушное пространство

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Пакистан вновь закрыл свое воздушное пространство в двух направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. 

Как сообщает Управление гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство частично закрыто до девятого марта.

Пакистан вновь откроет воздушное пространство в 10:00 по местному времени девятого марта.

Самолеты, ранее севшие в Пакистане, смогут использовать для полетов только определенные маршруты.

В Пакистане до девятого марта закрыты аэропорты "Сиалкот", "Рахим Яр Хан" и "Суккур".

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Отношения Индии и Пакистана резко ухудшились после инцидента в Джамму и Кашмире, где 14 февраля 2019 года был совершен теракт, ставший самым кровавым в регионе за последние 30 лет.

Теракт унес жизни 45 сотрудников сил Центрального полицейского резерва Индии, 35 человек получили ранения.

В ответ ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана.

По утверждению Дели, удар был нанесен по лагерю террористов. На перехват были подняты самолеты пакистанских ВВС.

27 февраля ситуация в Кашмире накалилась, были сбиты два индийских и один пакистанский самолет.

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