Пакистан знову частково закрив свій повітряний простір
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Пакистан знову закрив свій повітряний простір в двох напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомляє Управління цивільної авіації Пакистану, повітряний простір частково закрито до дев'ятого березня.
Пакистан знову відкриє повітряний простір о 10:00 за місцевим часом дев'ятого березня.
Літаки, які раніше сіли в Пакистані, зможуть використовувати для польотів тільки певні маршрути.
У Пакистані до дев'ятого березня закриті аеропорти "Сиалкот", "Рахім Яр Хан" і "Суккур".
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Відносини Індії і Пакистану різко погіршилися після інциденту в Джамму і Кашмірі, де 14 лютого 2019 року було здійснено теракт, що став найкривавішим в регіоні за останні 30 років.
Теракт забрав життя 45 співробітників сил Центрального поліцейського резерву Індії, 35 чоловік отримали поранення.
У відповідь ВПС Індії завдали удару по території Пакистану.
За твердженням Делі, удар був завданий по табору терористів. На перехоплення були підняті літаки пакистанських ВПС.
27 лютого ситуація в Кашмірі загострилася, були збиті два індійських і один пакистанський літак.