Падение вертолета возле детсада в Броварах: полиция сообщает о погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Из-за падения вертолета возле детского сада в Броварах, что под Киевом, есть погибшие, пострадали около 5 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова в эфире телемарафона, передает УНН.
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«На данный момент известно, что есть около 5 пострадавших и есть погибшие», - сказала Прянишникова.
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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.