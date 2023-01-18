Падение вертолета возле детсада в Броварах: полиция сообщает о погибших

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«На данный момент известно, что есть около 5 пострадавших и есть погибшие», - сказала Прянишникова.

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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Предварительно известно о 5 пострадавших людях.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.