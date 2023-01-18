Падіння гвинтокрила біля дитсадка в Броварах: поліція повідомляє про загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Через падіння гелікоптера біля дитячого садка в Броварах, що під Києвом, є загиблі, постраждало близько 5 людей. Про це повідомила речниця Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Наразі відомо, що є близько 5 потерпілих і є загиблі», - сказала Прянішнікова.
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Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер. Попередньо відомо про 5 постраждалих людей.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.