Падение электроопор на автомобили в Киеве: полиция открыла производство

“По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник, 15 декабря, около 15 часов в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро “Шулявская” упали строительные опоры путепровода.

“В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавшие среди граждан отсутствуют”, — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве на Шулявском мосту упали три столбы освещения, в результате чего движение по мосту было временно ограничено.