Падіння електроопор на автівки у Києві: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці за фактом падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
“За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у понеділок, 15 грудня, близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро “Шулявська” впали будівельні опори шляхопроводу.
“Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалі серед громадян відсутні”, — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було тимчасово обмежено.