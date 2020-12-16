Падіння електроопор на автівки у Києві: поліція відкрила провадження

“За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у понеділок, 15 грудня, близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро “Шулявська” впали будівельні опори шляхопроводу.

“Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалі серед громадян відсутні”, — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було тимчасово обмежено.