П.Розенко: пенсионная реформа заключается в переходе к трехуровневому страхованию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пенсионная реформа заключается не в повышении пенсионного возраста, а в постепенном переходе от солидарной системы к трехуровневой модели пенсионного страхования. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Польша снизила пенсионный возраст. Вот вам, пожалуйста, то, о чем я говорю постоянно, в том числе некоторым нашим либеральным популистам, а также экспертам МВФ, которые безапелляционно предлагают поднять пенсионный возраст в Украине. Убежден, что повышение пенсионного возраста в нынешней ситуации абсолютно необоснованная идея ни с финансовой, ни с политической точки зрения", - отметил П.Розенко.
По его словам, в нынешних условиях тотальной бедности и низкой продолжительности жизни в Украине поднимать пенсионный возраст невозможно.
"Пенсионная реформа это не повышение возраста, а структурные изменения самого принципа пенсионного страхования, постепенный переход от полностью обанкротившейся солидарной системы к трехуровневой модели (солидарная, накопительная, негосударственная) пенсионного страхования", - добавил вице-премьер.
Напомним, польский сейм принял проект закона о снижении пенсионного возраста.