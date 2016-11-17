П.Розенко: пенсійна реформа полягає у переході до трирівневого страхування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Пенсійна реформа полягає не у підвищенні пенсійного віку, а у поступовому переході від солідарної системи до трирівневої моделі пенсійного страхування. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Польща знизила пенсійний вік. Ось вам, будь ласка, те, про що я говорю постійно, в тому числі деяким нашим ліберальним популістам, а також експертам МВФ, які безапеляційно пропонують підняти пенсійний вік в Україні. Переконаний, що підняття пенсійного віку в нинішній ситуації абсолютно необгрунтована ідея ні з фінансової ні з політичної точки зору", - зазначив П.Розенко.
З його слів, у нинішніх умовах тотальної бідності та низької тривалості життя в Україні піднімати пенсійний вік неможливо.
"Пенсійна реформа це не підняття віку, а структурні зміни самого принципу пенсійного страхування, поступовий перехід від повністю збанкрутілої солідарної системи до трирівневої моделі (солідарна, накопичувальна, недержавна) пенсійного страхування", - додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, польський сейм ухвалив проект закону про зниження пенсійного віку.