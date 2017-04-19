Украина тратит на оборону больше, чем некоторые страны НАТО - П.Порошенко

“Украина — боец. Если Вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП — больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня украинская армия занимает 8 место в Европе”, — сообщил он.

Также он отметил, что украинская армия — единственная, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать.

“Благодаря ей Вы можете чувствовать себя в безопасности. Она удерживает агрессию в стороне от ваших домов. Не об этом ли западное сообщество должно в первую очередь заботиться и понимать?” — добавил он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что РФ отрицает мировой порядок и пытается построить альтернативную реальность.