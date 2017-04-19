П.Порошенко заявив, що Україна витрачає на оборону більше за деякі країни НАТО

“Україна — боєць. Якщо Вам потрібен той, хто керується принципами, а не страхом, то гляньте на Україну. Щорічно на оборону ми витрачаємо 5% нашого ВВП — більше, ніж деякі члени НАТО. Сьогодні українська армія посідає 8 місце в Європі”, — повідомив він.

Також він зазначив, що українська армія — єдина, яка не лише зіткнулася з російською агресією, а й здатна її ефективно стримувати.

“Завдяки їй Ви можете почуватися в безпеці. Вона утримує агресію осторонь від ваших домівок. Чи не про це західна спільнота має насамперед турбуватися та розуміти?” — додав він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що РФ заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність.