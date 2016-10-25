П.Порошенко заявил об улучшении позиций Украины в рейтинге Doing Business
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил об улучшении украинских позиций в обновленном рейтинге Doing Business, где, по его словам, Украина должна занять 80 место. Об этом Глава государства заявил во время заседания Нацсовета реформ, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы получили результаты (по рейтингу Doing Business Всемирного банка - ред.), которые будут обнародованы. И мы можем говорить о том, что первые результаты требуют дополнительного объяснения. В 2011-2013 годах Украина находилась на 149 и 152 месте. На сегодня позиция Украины будет 80 ", - сказал он.