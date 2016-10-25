П.Порошенко заявил об улучшении позиций Украины в рейтинге Doing Business

"Сегодня мы получили результаты (по рейтингу Doing Business Всемирного банка - ред.), которые будут обнародованы. И мы можем говорить о том, что первые результаты требуют дополнительного объяснения. В 2011-2013 годах Украина находилась на 149 и 152 месте. На сегодня позиция Украины будет 80 ", - сказал он.