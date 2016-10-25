П.Порошенко заявив про покращення позицій України в рейтингу Doing Business
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про покращення українських позицій в оновленому рейтингу Doing Business, де, з його слів, Україна має обійняти 80 місце. Про це Глава держави заявив під час засідання Нацради реформ, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми отримали результати (щодо рейтингу Doing Business від Світового банку - ред.), які будуть оприлюднені. І ми також можемо говорити про те, що перші результати потребують додаткового пояснення. У 2011-2013 роках Україна перебувала на 149 та 152 місці. На сьогодні позиція України буде 80", - сказав він.