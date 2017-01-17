П.Порошенко заявил о договоренности о встрече с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонных переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом, который стал одним из первых разговоров республиканца с мировыми лидерами после избрания, была достигнута договоренность о встрече. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"Я был одним из первых мировых лидеров, которые имели телефонный разговор с Дональдом Трампом после выборов. Мы договорились встретиться", - рассказал П.Порошенко.