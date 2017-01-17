П.Порошенко заявив про домовленість щодо зустрічі з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що під час телефонних переговорів з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, яка стала однією з перших розмов республіканця зі світовими лідерами після обрання, була досягнута домовленість про зустріч. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
"Я був одним з перших світових лідерів, які мали телефонну розмову з Дональдом Трампом після виборів. Ми домовилися зустрітися", - розповів П.Порошенко.
Раніше П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної співпраці з адміністрацією Д.Трампа.