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П.Порошенко заявив про домовленість щодо зустрічі з Д.Трампом

П.Порошенко заявив про домовленість щодо зустрічі з Д.Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що під час телефонних переговорів з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, яка стала однією з перших розмов республіканця зі світовими лідерами після обрання, була досягнута домовленість про зустріч. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

"Я був одним з перших світових лідерів, які мали телефонну розмову з Дональдом Трампом після виборів. Ми домовилися зустрітися", - розповів П.Порошенко.

Раніше П.Порошенко заявив, що Україна готова до ефективної співпраці з адміністрацією Д.Трампа.

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