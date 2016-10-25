П.Порошенко призвал бизнес повысить зарплаты на 20-30%

"Повышение зарплаты должно быть, как минимум, на 20-30%. Это минимум. Потому что это повышается платежеспособный спрос, увеличиваются поступления в местные бюджеты, увеличивается поступление на налог физических лиц и увеличивается прозрачность работы. Это очень мощная мотивация для того, чтобы мы делали детенизацию...", - сказал Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ сообщил, что Украина сократила на сегодня задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость до 16 млрд грн.