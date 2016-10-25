П.Порошенко закликав бізнес підвищити зарплати на 20-30%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав бізнес підвищити зарплати на 20-30%. Про це він заявив на засіданні Нацради реформ, передає УНН.
"Підвищення зарплати має бути, як мінімум, на 20-30%. Це мінімум. Бо це підвищується платоспроможний попит, збільшуються надходження до місцевих бюджетів, збільшується надходження на податок фізичних осіб і збільшується прозорість роботи. Це дуже потужна мотивація для того, щоб ми робили детінізацію...", - сказав Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ повідомив, що Україна скоротила на сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість до 16 млрд грн.