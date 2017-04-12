П.Порошенко: при необходимости отведенные танковые подразделения готовы вернуться на позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Отведенное вооружение тяжелой техники в полной боевой готовности и при необходимости может вернуться на позиции. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время пребывания в районе отвода в Луганской области, передает УНН.
“Согласно минским договоренностям крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности, и при необходимости готовы в кратчайшие сроки вернуться к определенным местам для укрепления наших оборонительных рубежей”, — сообщил П.Порошенко.
Президент также добавил, что приказал постоянно совершенствовать боевое мастерство, усиливать бдительность в случае обострения ситуации, не колеблясь выполнять поставленные боевые задачи.
Как сообщал УНН, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали “режим тишины”. Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в танковой бригады в районе отвода на Луганщине.