П.Порошенко: при необходимости отведенные танковые подразделения готовы вернуться на позиции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56644 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106238 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163514 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120055 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118744 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113754 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105091 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155827 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: при необходимости отведенные танковые подразделения готовы вернуться на позиции

П.Порошенко: при необходимости отведенные танковые подразделения готовы вернуться на позиции

Киев  •  УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Отведенное вооружение тяжелой техники в полной боевой готовности и при необходимости может вернуться на позиции. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время пребывания в районе отвода в Луганской области, передает УНН.

“Согласно минским договоренностям крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности, и при необходимости готовы в кратчайшие сроки вернуться к определенным местам для укрепления наших оборонительных рубежей”, — сообщил П.Порошенко.

Президент также добавил, что приказал постоянно совершенствовать боевое мастерство, усиливать бдительность в случае обострения ситуации, не колеблясь выполнять поставленные боевые задачи.

Как сообщал УНН, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали “режим тишины”. Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в танковой бригады в районе отвода на Луганщине.

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