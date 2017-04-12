П.Порошенко: за потреби відведені танкові підрозділи готові повернутися на позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Відведене озброєння важкої техніки в повній бойовій готовності і за потреби може повернутися на позиції. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час перебування в районі відведення на Луганщині, передає УНН.
“Відповідно до мінських домовленостей крупнокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведене з передових позицій. Проте всі танкові частини, всі танкові підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності, і за потреби готові в найкоротший термін повернутися до визначених місць для зміцнення наших оборонних рубежів”, — повідомив П.Порошенко.
Президент також додав, що наказав постійно вдосконалювати бойову майстерність, посилювати пильність у разі загострення ситуації, не вагаючись виконати поставлені бойові завдання.
Як повідомляв УНН, з 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прибув до танкової бригади в районі відведення на Луганщині.