П.Порошенко: за время АТО было мобилизовано 200 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины было мобилизовано 200 тысяч украинцев. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на шестнадцатом международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
"... Больше 200 тысяч украинцев были мобилизованы, и в том числе их брали с производственных предприятий", - сказал Президент.
Напомним, 2 ноября П.Порошенко отметил, что в зоне АТО ни одного мобилизованного уже нет .