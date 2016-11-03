П.Порошенко: за час АТО було мобілізовано 200 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку проведення антитерористичної операції на сході України було мобілізовано 200 тисяч українців. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-ому міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.
"…більше 200 тисяч українців були мобілізовані, і в тому числі їх брали з виробничих підприємств", - сказав Президент.
Нагадаємо, 2 листопада П.Порошенко зазначив, що в зоні АТО жодного мобілізованого уже немає.