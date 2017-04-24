П.Порошенко ввел Г.Туку и А.Дееву в состав комиссии по координации евроатлантической интеграции

Согласно Указу Президента №116 от 24 апреля в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины было введено следующих лиц: Анастасия Деева - заместитель Министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции и Георгия Тука - заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украина.

Отмечается, что в состав комиссии также вошли заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, заместитель министра финансов Андрей Градиль, и. о. председателя государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук.

Кроме того сообщается, что в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины ввел Вадима Пристайко - первого заместителя Министра иностранных дел Украины, Национального координатора по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере внешней политики, заместителя председателя Комиссии.

Напомним, 22 апреля, Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе во время встречи обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии и их отношения с ЕС и НАТО.