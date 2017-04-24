П.Порошенко ввів Г.Туку і А.Дєєву до складу комісії з координації євроатлантичної інтеграції

Згідно з Указом Президента №116 від 24 квітня до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України було введено таких осіб: Анастасію Дєєву — заступник Міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції і Георгія Туку — заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Зазначається, що до складу комісії також увійшли заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, заступник міністра фінансів Андрій Граділь, в. о. голови державної інспекції ядерного регулювання України Борис Столярчук.

Крім того повідомляється, що у склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України ввів Вадима Пристайка - першого заступника Міністра закордонних справ України, Національного координатора з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступника голови Комісії.

Нагадаємо, 22 квітня, Голова МЗС України Павло Клімкін та голова МЗС Грузії Михаіл Джанелідзе під час зустрічі обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України і Грузії та їхні відносини з ЄС і НАТО.