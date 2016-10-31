П.Порошенко указал в декларации, что заплатил за газ и электроэнергию в прошлом году 570 тыс. грн

В разделе электронной декларации, где говорится о расходах и сделки субъекта декларирования, указано, что на коммунальные услуги в прошлом году было потрачено в общей сложности более 570 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент задекларировал коллекцию картин, рояль и держатель для галстука

В частности, за газ было уплачено 176 тыс. грн, а за электроэнергию - 395,3 тыс. грн.