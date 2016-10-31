П.Порошенко указал в декларации, что заплатил за газ и электроэнергию в прошлом году 570 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации 2015 года указал, что в целом за газ и электроэнергию заплатил 570 тыс. грн, передает УНН.
В разделе электронной декларации, где говорится о расходах и сделки субъекта декларирования, указано, что на коммунальные услуги в прошлом году было потрачено в общей сложности более 570 тыс. грн.
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В частности, за газ было уплачено 176 тыс. грн, а за электроэнергию - 395,3 тыс. грн.