П.Порошенко вказав у декларації, що сплатив за газ і електроенергію торік 570 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко в електронній декларації за 2015 рік вказав, що загалом за газ та електроенергію сплатив 570 тис. грн, передає УНН.
У розділі е-декларації, де йдеться про видатки та правочини суб’єкта декларування, зазначено, що на комунальні послуги минулого року було витрачено загалом понад 570 тис. грн.
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Зокрема, за блакитне паливо було сплачено 176 тис. грн, а за електроенергію — 395,3 тис. грн.