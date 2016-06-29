П.Порошенко выразил соболезнования семьям жертв терактов в Стамбуле

"Поражен страшным терактом в аэропорту Стамбула. Мои мысли с жертвами и их семьями", - отметил П.Порошенко.

Напомним, В.Гройсман выразил сожаление по поводу терактов в Стамбуле.

Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, ​​расположенной рядом с аэропортом.

По данным генконсула Украины в Стамбуле Василия Боднара, в результате терактов в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения.

По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.