П.Порошенко висловив співчуття родинам жертв терактів у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам жертв терактів у Стамбулі в Туреччині. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вражений жахливим терактом в аеропорту Стамбула. Мої думки з жертвами і їх родинами", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Стамбулі.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
За даними генконсула України в Стамбулі Василя Боднара, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.
За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.