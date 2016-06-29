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П.Порошенко висловив співчуття родинам жертв терактів у Стамбулі

П.Порошенко висловив співчуття родинам жертв терактів у Стамбулі

Київ • УНН

 • 8537 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам жертв терактів у Стамбулі в Туреччині. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Вражений жахливим терактом в аеропорту Стамбула. Мої думки з жертвами і їх родинами", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Стамбулі.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.

За даними генконсула України в Стамбулі Василя Боднара, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.

За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.

Українські Національні Новини

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