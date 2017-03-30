П.Порошенко отметил опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем и отметил уникальный опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Глава государства поблагодарил за последовательную политическую поддержку со стороны Хорватии суверенитета и территориальной целостности Украины, важную гуманитарную помощь нашей стране, активное содействие в вопросах европейской интеграции. Петр Порошенко отметил важное значение для Украины изучения уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, осуществлении внутренних реформ в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время встречи были обсуждены вопросы активизации деятельности межправительственной украинско-хорватской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, перспективы реализации совместных двусторонних и многосторонних проектов в энергетической сфере.
П.Порошенко поблагодарил А.Пленковича за активную поддержку Хорватии в вопросе скорейшего введения безвизового режима для граждан Украины.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 Украина и Хорватия подписали соглашение по предотвращению катастроф.