П.Порошенко відзначив досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем та відзначив унікальний досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
“Глава держави подякував за послідовну політичну підтримку з боку Хорватії суверенітету і територіальної цілісності України, важливу гуманітарну допомогу нашій країні, активне сприяння у питаннях європейської інтеграції. Петро Порошенко відзначив важливе значення для України вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій, здійсненні внутрішніх реформ відповідно до європейських стандартів”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, під час зустрічі було обговорено питання активізації діяльності Міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, перспективи реалізації спільних двосторонніх та багатосторонніх проектів в енергетичній сфері.
П.Порошенко окремо подякував А.Пленковичу за активну підтримку Хорватії у питанні якнайскорішого запровадження безвізового режиму для громадян України.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 Україна та Хорватія підписали угоду щодо запобігання катастрофам.