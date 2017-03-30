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П.Порошенко відзначив досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій

П.Порошенко відзначив досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 8294 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем та відзначив унікальний досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

“Глава держави подякував за послідовну політичну підтримку з боку Хорватії суверенітету і територіальної цілісності України, важливу гуманітарну допомогу нашій країні, активне сприяння у питаннях європейської інтеграції. Петро Порошенко відзначив важливе значення для України вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій, здійсненні внутрішніх реформ відповідно до європейських стандартів”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі було обговорено питання активізації діяльності Міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, перспективи реалізації спільних двосторонніх та багатосторонніх проектів в енергетичній сфері.

П.Порошенко окремо подякував А.Пленковичу за активну підтримку Хорватії у питанні якнайскорішого запровадження безвізового режиму для громадян України.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 Україна та Хорватія підписали угоду щодо запобігання катастрофам.

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