П.Порошенко начал встречу с бывшим президентом ЕП М.Шульцем

"Продолжается встреча с бывшим Президентом Европарламента Мартином Шульцем", - написал он.

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в Давосе присоединилась к переговорам президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.