П.Порошенко начал встречу с бывшим президентом ЕП М.Шульцем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе начал встречу с бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Продолжается встреча с бывшим Президентом Европарламента Мартином Шульцем", - написал он.
Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини в Давосе присоединилась к переговорам президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.