П.Порошенко розпочав зустріч із колишнім президентом ЄП М.Шульцем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі розпочав зустріч з колишнім президенто Європейського парламенту Мартіном Шульцом. Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"Триває зустріч з колишнім Президентом Європарламенту Мартіном Шульцом", - написав він.
Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Давосі долучилася до переговорів президента Петра Порошенка з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.