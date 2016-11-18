П.Порошенко поздравил Латвию с Днем независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Латвию с Днем независимости, передает УНН со ссылкой на страницу Главы государства в Facebook.
"Поздравляем наших друзей с днем провозглашения Латвийской Республики!", - написал П.Порошенко.
Отметим, 18 ноября отмечается День независимости Латвии - государственный праздник, который был создан в честь исторического провозглашения акта о независимости Латвии. Это произошло 18 ноября 1918 года.
Инициативу латвийцев тогда в первую очередь поддержал Советский Союз. Однако вскоре Латвия потеряла свой независимый статус, оказавшись под сплошным влиянием СССР. Довоенная независимость была восстановлена Латвией уже 21 августа 1991 года. Но все равно этот праздник отмечается не 21 августа, а по-прежнему, 18 ноября, поскольку это был первый в истории народа случай получения своих атрибутов государственности.