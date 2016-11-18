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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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П.Порошенко привітав Латвію з Днем незалежності

П.Порошенко привітав Латвію з Днем незалежності

Київ • УНН

 • 8702 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Латвію з Днем незалежності, передає УНН з посиланням на сторінку Глави держави у Facebook.

“Вітаємо наших друзів з днем проголошення Латвійської Республіки!” — написав П.Порошенко.

Зазначимо, 18 листопада відзначається День незалежності Латвії — державне свято, яке було створено на честь історичного проголошення акту про незалежність Латвії. Це сталося 18 листопада 1918 року.

Ініціативу латвійців тоді в першу чергу підтримав Радянський Союз. Однак незабаром Латвія втратила свій незалежний статус, опинившись під суцільним впливом СРСР. Довоєнна незалежність була відновлена Латвією вже 21 серпня 1991 року. Але все одно це свято відзначається не 21 серпня, а як і раніше, 18 листопада, оскільки це був перший в історії народу випадок набуття своїх атрибутів державності.

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