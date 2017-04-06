П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии использование опыта э-управления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56014 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106076 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163296 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119912 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113714 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105072 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии использование опыта э-управления

П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии использование опыта э-управления

Киев  •  УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, во время которой было обсуждено использование опыта Эстонии по развитию электронного управления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава государства поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии, а также содействие в реализации реформ в Украине. Были обсуждены возможности дальнейшего привлечения нашей страной передового опыта Эстонии, в частности по развитию электронного управления", - говорится в сообщении.

Также П.Порошенко поблагодарил премьера Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию относительно осуждения и непризнания аннексии Крыма.

Кроме этого, Президент выразил благодарность эстонским партнерам за решительную позицию в поддержку политики санкций и их хранение в полной имплементации Россией минских договоренностей.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией и отметил значительный потенциал для увеличения объемов эстонских инвестиций.

П.Порошенко также выразил надежду на активизацию взаимодействия с Эстонией в вопросах европейской интеграции, в частности при эстонском председательстве в ЕС во второй половине текущего года.

Как сообщал УНН, вопрос о встрече П.Порошенко с Д.Трампом все еще обсуждается.

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