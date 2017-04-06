П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии использование опыта э-управления
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, во время которой было обсуждено использование опыта Эстонии по развитию электронного управления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии, а также содействие в реализации реформ в Украине. Были обсуждены возможности дальнейшего привлечения нашей страной передового опыта Эстонии, в частности по развитию электронного управления", - говорится в сообщении.
Также П.Порошенко поблагодарил премьера Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию относительно осуждения и непризнания аннексии Крыма.
Кроме этого, Президент выразил благодарность эстонским партнерам за решительную позицию в поддержку политики санкций и их хранение в полной имплементации Россией минских договоренностей.
Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией и отметил значительный потенциал для увеличения объемов эстонских инвестиций.
П.Порошенко также выразил надежду на активизацию взаимодействия с Эстонией в вопросах европейской интеграции, в частности при эстонском председательстве в ЕС во второй половине текущего года.
Как сообщал УНН, вопрос о встрече П.Порошенко с Д.Трампом все еще обсуждается.