П.Порошенко обговорив з прем’єром Естонії залучення досвіду е-урядування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, під час якої вони обговорили залучення досвіду Естонії щодо розвитку електронного урядування, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава держави подякував за важливу гуманітарну і технічну допомогу Україні з боку Естонії, а також сприяння у реалізації реформ в України. Було обговорено можливості подальшого залучення нашою країною передового досвіду Естонії, зокрема щодо розвитку електронного урядування”, — йдеться у повідомленні.
Також П.Порошенко подякував Естонії за тверду політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію щодо засудження і невизнання анексії Криму.
Крім цього, Президент висловив вдячність естонським партнерам за рішучу позицію на підтримку політики санкцій та їх збереження до повної імплементації Росією мінських домовленостей.
Глава держави підкреслив зацікавленість України у розширенні торговельно-економічного співробітництва з Естонію та відзначив значний потенціал для збільшення обсягів естонських інвестицій.
П.Порошенко також висловив сподівання на активізацію взаємодії з Естонію у питаннях європейської інтеграції, зокрема під час естонського головування в ЄС у другій половині поточного року.
Як повідомляв УНН, питання про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом усе ще обговорюється.