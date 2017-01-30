П.Порошенко обсудит с А.Меркель завершение процесса предоставления Украине "безвиза"

"Мы обсудим реализацию тех договоренностей с ЕС, которые есть в Украине. Это и завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации, и завершение процесса предоставления Украине безвизового режима и завершение предоставления Украине макрофинансовой помощи", - рассказал П.Порошенко.

Кроме того, сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине от ЕС нужно единство и солидарность со страной.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Запланирована встреча Президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.