П.Порошенко обговорить з А.Меркель завершення процесу надання Україні "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорить сьогодні із канцлером ФРН Ангелою Меркель реалізацію домовленостей України з ЄС. Зокрема, йдеться про завершення ратифікацію угоди про асоціацію Україна ЄС та завершення надання Україні "безвізу". Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"Ми обговоримо реалізацію тих домовленостей з ЄС, які є в Україні. Це і завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію, і завершення процесу надання Україні безвізового режиму і завершення надання Україні макрофінансової допомоги", - розповів П.Порошенко.
Крім того, сьогодні на переговорах Президент України Петро Порошенко обговорить із канцлером ФРН Ангелою Меркель дорожню карту щодо виконання мінських угод.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні від ЄС потрібна єдність та солідарність із країною.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Запланована зустріч Президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.