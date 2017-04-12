П.Порошенко: на восстановление Донбасса выделено 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время рабочего визита в Луганскую область, передает УНН.
"В пределах миллиарда гривен, предусмотренного на восстановление инфраструктуры Луганской, на систему оказания медицинской помощи, выделено почти 350 млн грн, то есть более трети. Крайне важно поддерживать и развивать те заведения, которые продолжают полноценно функционировать, вынужденно перебрались с временно оккупированных территорий и предоставляют услуги контролируемой части области", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко посетил танковую бригаду в районе отвода в Луганской области.
Как сообщал УНН, как сообщил П.Порошенко, с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов.