П.Порошенко: на восстановление Донбасса выделено 1 млрд грн

"В пределах миллиарда гривен, предусмотренного на восстановление инфраструктуры Луганской, на систему оказания медицинской помощи, выделено почти 350 млн грн, то есть более трети. Крайне важно поддерживать и развивать те заведения, которые продолжают полноценно функционировать, вынужденно перебрались с временно оккупированных территорий и предоставляют услуги контролируемой части области", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко посетил танковую бригаду в районе отвода в Луганской области.

Как сообщал УНН, как сообщил П.Порошенко, с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов.