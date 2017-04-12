П.Порошенко: на відновлення Донбасу виділено 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Для відновлення Донбасу в держаному бюджеті виділено 1 млрд грн. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час робочого візиту на Луганщину, передає УНН.
"В межах мільярда гривень, передбаченого на відновлення інфраструктури Луганщини, на систему надання медичної допомоги, виділено майже 350 млн грн, тобто більше третини. Вкрай важливо підтримувати і розвивати ті заклади, які продовжують повноцінно функціонувати, які вимушено перебралися з тимчасово окупованих територій і надають послуги контрольованій частині області", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відвідав танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.
Як повідомляв УНН, як повідомив П.Порошенко, з початку року в зоні АТО загинуло 69 українських бійців.