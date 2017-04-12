П.Порошенко: на відновлення Донбасу виділено 1 млрд грн

"В межах мільярда гривень, передбаченого на відновлення інфраструктури Луганщини, на систему надання медичної допомоги, виділено майже 350 млн грн, тобто більше третини. Вкрай важливо підтримувати і розвивати ті заклади, які продовжують повноцінно функціонувати, які вимушено перебралися з тимчасово окупованих територій і надають послуги контрольованій частині області", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відвідав танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.

Як повідомляв УНН, як повідомив П.Порошенко, з початку року в зоні АТО загинуло 69 українських бійців.