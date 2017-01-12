П.Порошенко на Пасху проверит работу новоназначенного главы Одесской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на Пасху проверит работу новоназначенного главы Одесской ОГА Максима Степанова. Об этом Глава государства сообщил во время представления нового губернатора Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Максим, есть три месяца, через три месяца будем считать, что вы меня еще раз пригласили на подведение первых итогов... на Пасху. Сходим в церковь, похристосаемся и посмотрим, что у нас с аэропортом, с таможней, что у нас с тендерами на дороги, что у нас с подрядчиками, что у нас с ценами, что у нас с порядком на таможне, что у нас на 7-м километре, что у нас с преступностью", - сказал П.Порошенко.
По словам Президента, ему будет интересно услышать нового главу Одесской ОГА Максима Степанова с докладом о том, как изменилась ситуация в области за первые три месяца его работы.
Как сообщал УНН, П.Порошенко решил назначить главой Одесской ОГА М.Степанова.