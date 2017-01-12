П.Порошенко на Великдень перевірить роботу новопризначеного голови Одеської ОДА

“Максиме, є три місяці, через три місяці будемо вважати, що ви мене ще раз запросили на підведення перших підсумків... на Великдень. Сходимо до церкви, похристосаємося і подивимося, що у нас з аеропортом, з митницею, що у нас з тендерами на дороги, що у нас з підрядниками, що у нас з цінами, що у нас з порядком на митниці, що у нас на 7-му кілометрі, що у нас зі злочинністю”, — сказав П.Порошенко.

За словами Президента, йому буде цікаво почути новопризначеного голову Одеської ОДА Максима Степанова з доповіддю про те, як змінилася ситуація в області за перші три місяці його роботи.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко вирішив призначити головою Одеської ОДА М.Степанова.