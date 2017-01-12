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П.Порошенко на Великдень перевірить роботу новопризначеного голови Одеської ОДА

П.Порошенко на Великдень перевірить роботу новопризначеного голови Одеської ОДА

Київ • УНН

 • 5979 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко на Великдень перевірить роботу новопризначеного голови Одеської ОДА Максима Степанова. Про це Глава держави повідомив під час представлення нового губернатора Одещини, передає кореспондент УНН.

“Максиме, є три місяці, через три місяці будемо вважати, що ви мене ще раз запросили на підведення перших підсумків... на Великдень. Сходимо до церкви, похристосаємося і подивимося, що у нас з аеропортом, з митницею, що у нас з тендерами на дороги, що у нас з підрядниками, що у нас з цінами, що у нас з порядком на митниці, що у нас на 7-му кілометрі, що у нас зі злочинністю”, — сказав П.Порошенко.

За словами Президента, йому буде цікаво почути новопризначеного голову Одеської ОДА Максима Степанова з доповіддю про те, як змінилася ситуація в області за перші три місяці його роботи.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко вирішив призначити головою Одеської ОДА М.Степанова.

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