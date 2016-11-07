П.Порошенко дополнительно задекларировал 1,9 млн грн дохода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал 1,9 млн грн доходов, полученных как проценты в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в Едином государственном реестре электронных деклараций, передает УНН.
Так, П.Порошенко получил со счетов Международного инвестиционного банка проценты на общую сумму 1 млн 928 тыс. 594 грн.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко указал в своей декларации средства на банковских счетах, речь идет о более 26 млн долларов, а также более сотни компаний конечным бенефициром которых он выступает.
В частности, относительно денежных активов Президента Украины, на банковских счетах П.Порошенко указал 540 тыс. 478 грн и 26 млн 324 тыс. 870 долларов и 14 тыс. 372 евро.