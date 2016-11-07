П.Порошенко додатково задекларував 1,9 млн грн доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко додатково задекларував 1,9 млн грн доходів, отриманих як відсотки у Міжнародному інвестиційному банку. Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій, передає УНН.
Так, П.Порошенко отримав з рахунків Міжнародного інвестиційного банку відсотки загальною сумою 1 928 594 грн.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко вказав у своїй декларації кошти на банківських рахунках, мова йде про понад 26 млн доларів, а також більше сотні компаній кінцевим бенефіціром яких він виступає.
Зокрема, щодо грошових активів Президента України, то на банківських рахунках П.Порошенко вказав 540 тис. 478 грн та 26 млн 324 тис. 870 доларів та 14 тис. 372 євро.