П.Порошенко 19 апреля посетит Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, П.Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".
"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, усилить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", - сообщает пресс-служба Королевского института.
Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается.
Напомним, 14 апреля П.Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве", принятый Верховной Радой Украины 22 марта.