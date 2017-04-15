П.Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію та візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Як зазначається, П.Порошенко візьме участь у конференції "Битва за Україну: лідерство та солідарність".
"Президент Порошенко розповість про виклики, з якими зіткнулася його країна, а також висловить свою думку про те, який стиль управління потрібен Україні, як зміцнити солідарність, відновити мир, посилити європейську безпеку та підтримати трансформацію України", - повідомляє прес-служба Королівського інституту.
Про офіційні зустрічі в межах візиту наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 14 квітня П.Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво”, ухвалений Верховною Радою України 22 березня.