П.Климкин: защита гражданского населения является одной из главных задач миротворческих операций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина считает, что защита гражданского населения является одной из главных задач миротворческих операций. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время дебатов Совета Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Во время выступления П.Климкин отметил, что миротворческая деятельность Организации является одной из главных ее задач и важным инструментом по обеспечению мира и долгосрочной стабильности.
Министр отметил, что Украина, несмотря на развязанную против нее внешнюю агрессию, остается надежным партнером ООН в осуществлении операций по поддержанию мира (ОПМ) и одной из крупнейших европейских стран поставщиц персонала и техники для таких операций.
"Большинство современных конфликтов являются трансграничными или гибридными. Украина на собственном опыте узнала что такое асимметричные угрозы, когда против нее был применен террористический элемент гибридной войны", - отметил министр.
Украина как непостоянный член СБ ООН поддерживает предоставление миссиям ООН четких мандатов, которые бы предусматривали возможность применения ими силы в случае непосредственной угрозы персоналу или гражданскому населению. Мандаты миссий также должны быть направлены на остановку нелегальных поставок вооружения и боевиков, а также осуществление эффективного контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня.
Глава МИД Украины поддержал инициативу по укреплению сотрудничества ООН и ОБСЕ в сфере поддержания международного мира и безопасности.