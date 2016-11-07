П.Клімкін: захист цивільного населення є одним з головних завдань миротворчих операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна вважає, що захист цивільного населення є одним з головних завдань миротворчих операцій. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час дебатів Ради Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
Під час виступу П.Клімкін відзначив, що миротворча діяльність Організації є одним з найголовніших її завдань та важливим інструментом із забезпечення миру та довготермінової стабільності.
Міністр наголосив, що Україна, попри розв’язану проти неї зовнішню агресію, залишається надійним партнером ООН у здійсненні операцій з підтримання миру (ОПМ) та однією з найбільших європейських країн-постачальниць персоналу та техніки до таких операцій.
“Більшість сучасних конфліктів є транскордонними чи гібридними. Україна на власному досвіді дізналася що таке асиметричні загрози, коли проти неї був застосований терористичний елемент гібридної війни”, — зазначив міністр.
Україна як непостійний член РБ ООН підтримує надання місіям ООН чітких мандатів, які б передбачали можливість застосування ними сили у разі безпосередньої загрози персоналу чи цивільному населенню. Мандати місій також мають бути спрямовані на зупинення нелегального постачання озброєння та бойовиків, а також здійснення ефективного контролю за виконанням домовленостей про припинення вогню.
Керівник МЗС України підтримав ініціативу зі зміцнення співпраці ООН з ОБСЄ у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки.