П.Климкин не исключил дополнительных проверок на границе между Украиной и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил дополнительных проверок на границе между Украиной и Европейским союзом из-за усиления контроля ЕС. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Именно с сегодняшнего дня работает новый регламент ЕС, который направлен на повышение безопасности... Могут быть дополнительные целевые проверки. Поэтому если вы на минутку дольше пересекаете границу, не волнуйтесь. Это отнюдь не связано с введением безвизового режима или другими процедурами", - сказал П.Климкин.
Также министр поздравил всех с вчерашним решением Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима, но отметил, что в Украине "много задач" и, в частности, работа с агентством ЕС по безопасности внешних границ, с офисом прокуратуры ЕС, со странами-членами ЕС, чтобы "запустить настоящий безвизовый режим".
Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня Европейский союз усилил контроль на внешних границах.