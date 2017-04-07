П.Клімкін не виключив додаткових перевірок на кордоні між Україною та ЄС

“Саме із сьогоднішнього дня працює новий регламент ЄС, який спрямований на підвищення безпеки... Можуть бути додаткові цільові перевірки. Тому якщо ви на хвилинку довше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь. Це аж ніяк не пов’язано із запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами”, — сказав П.Клімкін.

Також міністр поздоровив всіх із вчорашнім рішенням Європарламенту щодо надання Україні безвізового режиму, але зазначив, що в України “багато завдань” і, зокрема, робота із агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, з офісом прокуратури ЄС, з країнами-членами ЄС, щоб “запустити справжній безвізовий режим”.

Як повідомляв УНН, відсьогодні Європейський союз посилив контроль на зовнішніх кордонах.