П.Климкин анонсировал встречу делегации МИД с представителями администрации Д.Трампа

"Мы находимся в диалоге. Относительно дат, смогу сказать несколько позже. Я буду присутствовать в следующем месяце, поскольку мы председательствуем в Совбезе, у нас будут 2 важных министерских заседания, посвященных угрозам критической инфраструктуры и конфликтов на европейском пространстве. Буду встречаться там с представителями американской администрации. Поэтому в ближайшие дни, по датам и по встречам будет логистическая ясность. Мы находимся в очень тесном контакте", - сообщил он.

Напомним, визит Президента Украины Петра Порошенко в США планируется в конце февраля, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне украинского Президента с американским коллегой Дональдом Трампом.